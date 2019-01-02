في خطوة لافتة، أقدم مؤلف فيلم (Into The Spider-Verse: Spider-Man) رودني روثمان، أخيراً، على نشر نسخة من سيناريو الفيلم الذي يعرض حالياً في صالات السينما، حيث وصل عدد صفحات السيناريو إلى 132 صفحة، مبيناً عبر حسابه على موقع تويتر، أن «سوني» المنتجة للفيلم، هي صاحبة فكرة طرح السيناريو للجمهور من أجل الاطلاع عليه، ومعرفة تفاصيله، حيث لقيت هذه الخطوة استحسان الجمهور.

وطرح الفيلم في 14 ديسمبر الماضي، في صالات العرض حول العالم، وحقق إيرادات بلغت 157 مليون دولار، ويقوم ببطولته صوتياً: هيلي ستاينفيلد، ونيكولاس كيج، وجيك جونسون، وليلي توملين. وتدور أحداثه حول «مايلز موراليس» الذي يجد نفسه في عالم غير عالمه، وبمساعدة بيتر باركر ليصبح «سبايدر مان».