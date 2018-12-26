المصدر: دبي ـ البيان

بعد غياب دام 3 سنوات، عادت المغنية الأميركية جنيفر لوبيز إلى الساحة السينمائية مجدداً، عبر فيلم (Second Act) للمخرج بيتر سيغال، الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي رومانسي، حول موظفة في شركة (كوستكو) تعيد بناء حياتها وتشكيل قصة حياتها من جديد، وتحاول أن تعرض شارع (ماديسون) كدليل على ما يمكن للشارع الذكي تقديمه ومنحه من خدمات.

وكنوع من الترويج للفيلم، قامت جنيفر أخيراً بنشر فيديو كليب خاص للفيلم، على موقع يوتيوب، تعدت مشاهداته حاجز 1.200.000 مشاهدة في غضون يومين فقط، ويتميز الكليب الجديد بمشاركة ابنة جنيفر لوبيز، ايمي، والبالغة من العمر 10 سنوات، والتي استطاعت التألق بأدائها وأن تبرز عبقريتها الفنية.