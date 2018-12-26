مع انطلاق سباق جائزة الأوسكار المقرر توزيعها في فبراير المقبل، يبدو أن المغنية ليدي غاغا، قد باتت قريبة جداً من هذه الجائزة، حيث تنافس بقوة عليها بفضل أدائها في فيلم (A Star is Born) الذي تلعب بطولته إلى جانب الممثل برادلي كوبر، الذي تولى إخراج الفيلم الذي نال 5 ترشيحات في جوائز «غولدن غلوب»، و4 ترشيحات لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG.

وتشير التوقعات إلى أن ليدي غاغا، تعد حالياً من أقوى المرشحين للفوز بالأوسكار التي تعد الأهم في الساحة السينمائية، وفي حال فوزها بها ستكون الفنانة الخامسة التي تحقق هذا الإنجاز، ويتوقع أن يتضمن اسم غاغا في فئات أفضل ممثلة بدور رئيس وأفضل أغنية أصلية وهي أغنية «Shallow»، ولكن يبقى التحدي الأكبر وهو الظفر بهاتين الجائزتين، لتدخل التاريخ بجانب أسماء نسائية لامعة مثل كاثرين بيجلو وكاثرين مارتن.