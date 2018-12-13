«العين السينمائي» يفتح أبوابه للإبداعات الخليجية

المصدر: العين - البيان

أعلنت إدارة مهرجان «العين السينمائي» في دورته الأولى، الذي من المقرر أن يقام في العين، وينطلق يوم 30 أبريل وتستمر فعالياته حتى 3 مايو المقبلين، تحت شعار «سينما المستقبل».

إضافة مسابقة جديدة للأفلام القصيرة ضمن مسابقة «الصقر الخليجي»، ليصبح عددها مسابقتين تضم 3 جوائز، وهي «أفضل فيلم طويل» و«أفضل ممثل» و«أفضل فيلم قصير»، وخصص لها 30 ألف درهم تمنح للمخرج أو المخرجة الفائز بالجائزة.

وقال عامر المري، مدير عام المهرجان، إن خبر المهرجان انتشر محلياً وخليجياً، فهناك رسائل تهنئة من صناع السينما بالمنطقة، أبدت سعادتهم بإقامته، كما وصلتنا مقترحات من صناع السينما في دول الخليج، يطالبون بإضافة مسابقة للأفلام القصيرة، تدعم المواهب الفنية الخليجية والمخرجين المخضرمين.

وأضاف: بناءً على الطلبات، تم دراسة الأمر مع إدارة المهرجان وفريقها، التي أوصت بضرورة إضافة المسابقة.

فرصة ذهبية

ولفت المري إلى أن المسابقة ستكون فرصة ذهبية للمواهب السينمائية لتبادل الخبرات فيما بينهم، وعرض إبداعاتهم عبر المهرجان، منوهاً بأنه من شروط الاشتراك في الجائزة أن تكون جنسية المخرج تابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وألا تزيد مدة الفيلم القصير على 59 دقيقة، وأن يكون الفيلم من إنتاج 2017 وما فوق، وتعطى الأولية في اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان للأفلام ذات العرض الأول.