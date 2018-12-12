بعد أن كان مقرراً عرضه في سبتمبر الماضي، كشفت الشركة المنتجة لفيلم الخيال (Replicas) للمخرج جيفري نحمانوف، عن اختيارها لتاريخ 11 يناير المقبل موعداً لعرض الفيلم في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

جاء ذلك خلال كشفها عن كليب دعائي جديد للفيلم الذي يلعب بطولته: ريفز كيانو، وأليس حواء، وتوماس ميدليتليتش، وإميلي ألين ليند، وجون أورتيز، وأمجاي أنتوني، ونيشا هاثندي، وأريا ليريك لويبو، وهو من تأليف ستيفن هامل وتشاد سانت جون.

وتدور قصة الفيلم حول عالم بيولوجى اصطناعي جريء، يقوم بإجراء تجارب عدة، لإعادة عائلته التي فقدها في حادث سير، إلى الحياة، ولتحقيق ذلك، يسعى إلى السيطرة على مختبر خاص تسيطر عليه الحكومة، الأمر الذي يدخله في مواقف ومواجهات متعددة.