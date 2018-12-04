شاروخان يروج لفيلمه "صفر" في القرية العالمية

المصدر: المصدر: إعداد: عمر حرزالله

النجم الهندي شاروخان ليس غريباً على دولة الإمارات حيث يعود إلى دبي في 6 ديسمبر الجاري ، للترويج لفيلمه الجديد "صفر".

وأفاد موقع صحيفة "نيشن" أن هذا الفيلم ، وهو من إخراج اناند راي ، يعتبر من نمط أفلام الدراما الرومانسية ويظهر فيه بشخصية شديدة التحدي تبحث عن الحب.

ويشارك شاروخان في بطولة هذا الفيلم الذي طال انتظاره كل من أنوشكا شارما و كاترين كيف .

وسيظهر هذا البطل الأسطوري الجماهيري في القرية العالمية مساء الخميس الساعة التاسعة مساءً ليلتقي بمعجبيه.

وقبل ذلك ، سيتحدث مع وسائل الإعلام المحلية عن فيلمه الجديد الذي سيعرض في دور العرض الإماراتية في 20 ديسمبر.

وزيارة دبي هي جزء من جولة شاروخان الترويجية لفيلم "صفر" في دول الخليج وذكرت بعض المصادر انه سيتوجه الى عـُمان والكويت كجزء من جولته الفنية.