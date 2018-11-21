تبدو أجندة الممثلة المصرية حنان مطاوع مزدحمة بالتصوير، ففي الوقت الذي تعكف فيه على تصوير مشاهد فيلمها «يوم مصري» للمخرج أيمن مكرم، مع الممثل خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، تسعى جاهدة إلى الانتهاء من تصوير مشاهد فيملها الجديد «قابل للكسر»، للمخرج أحمد رشوان، والذي بدأت تصويره مطلع الشهر الجاري، حيث تلعب فيه دور البطولة، إلى جانب مجموعة نجوم، منهم: رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، عاصم نجاتي. «قابل للكسر» فيلم ينتمي إلى السينما المستقلة، وتقوم أحداثه على قصة بسيطة، حيث يتحدث عن 3 أيام في حياة امرأة، تبدو في الظاهر أياماً عادية، وتفاصيلها أيضاً عادية، ولكنها في الواقع ليست سهلة أبداً.