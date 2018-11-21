كشف الممثل الأميركي براين كرانستون، أخيراً، عن رغبته في تجسيد شخصية الكاتب ومؤلف قصص الكوميكس، ستان لي، في عمل سينمائي يتناول السيرة الذاتية للكاتب الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 95 عاماً، قبل نحو أسبوع، ليبدو كرانستون بذلك أول ممثل في هوليوود يبادر بالإعلان عن ذلك، وفق ما أورده موقع «تي موفي» الإلكتروني، والذي نقل عن كرانستون قوله: «كان لدى ستان لي رؤية كبيرة، ومعرفة بكيفية إضفاء الطابع الإنساني على الأبطال الخارقين، وكيفية منحهم بعض العيوب التي ترتبط بنا.. ولا أنكر أنه كان لدي إحساس طبيعي بالتواصل مع هذه الشخصيات من خلال طريقة كتابة ستان لي الصادقة، والتي جذبت الجمهور، ولذلك أود القول إنني أرغب بالفعل أن أكون جزءاً من أي عمل يقدم سيرة ستان لي».

إعلان كرانستون الذي اختارته مجلة «تايم» الأميركية في 2013 ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم، جاء بعد نفيه لكل الأخبار التي أشارت إلى مشاركته في فيلم «بريكينغ باد» المقتبس أصلاً عن المسلسل الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، ومن المقرر أن يعيد الممثل آرون بول في هذا الفيلم لعب شخصية «جيسي»، التي سبق وأن قدمها في المسلسل الذي يدور حول معلم الكيمياء «والتر وايت».