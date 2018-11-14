تكريم وحيد حامد ونجله

بحضور أكثر من 350 عضواً مؤثراً من صُنَّاع القرار والدبلوماسيين والمجتمعات المبدعة، كرَّمت جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM)، أول من أمس، المؤلف والمنتج المصري، وحيد حامد ونجله المخرج مروان حامد والمخرجة السعودية هيفاء المنصور، خلال حفل العشاء السنوي السادس الذي أقامته الجمعية بالعاصمة الأميركية واشنطن، بهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم التزاماً قوياً بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والتأثير الإيجابي في المجتمع.

وعبر حامد عن سعادته بالتكريم، قائلاً: «لا أستطيع وصف سعادتي بهذه الجائزة، شكراً جمعية أميركا للإعلام الخارجي، هذا التكريم يستحقه أيضاً أسماء كثيرة تعاونا معاً عبر مسيرة طويلة شاقة وممتعة، وكنت أتمنى الحضور معكم في ليلة مميزة كهذه». وتسلَّم مروان جائزة أبيه التقديرية نيابة عنه.