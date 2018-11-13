وفاة مؤلف "سبايدر مان" عن عمر 95 عاماً

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

توفي مساء أمس الكاتب ومحرر القصص المصورة الأميركي، ستان لي عن عمر يناهز 95 عامًا في مركز سيدرز سيناي الطبي في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا، بعد أن أدخل في حالة طبية طارئة.

وكان ستان لي وهو أيضا الرئيس والمدير السابق لمارفل كومكس، كان قد كشف للجمهور أنه يعاني من التهاب رئوي ، وفي فبراير تم نقله إلى المستشفى لتدهور صحته .

قام لي بالتشارك مع العديد من الكتاب من أشهرهم جاك كيربي وستيف ديتكو في صنع العديد من شخصيات الأبطال الخارقين المشهورة أمثال الرجل العنكبوت (Spider-Man)، والرجال إكس (X-Men)، والرجل الأخضر (هولك) (Hulk)، وآيرون مان (Iron Man)، وثور (Thor)، وغيرهم من الشخصيات الخيالية.

فازت أعماله بالعديد من الجوائز، مثل جائزة إيسنرر (بالإنجليزية: Eisner Award)، والتي تُمنح لكتاب القصص المصورة الأميركية.

قام ستان لي بالتمثيل في الأفلام في العديد من الأدوار الصغيرة، كانت أغلبها في الأفلام الخاصة بالشخصيات التي شارك في صناعتها مثل الجزئين الأول والثالث من إكس-من، والجزء الثاني من سبايدرمان، بالإضافة إلى مشاركته في إنتاج بعض تلك الأفلام مثل غوست رايدر.