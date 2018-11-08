"شباب شياب" أول فيلم خليجي ينطلق في صالات السعودية اليوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع قرب بدء عروضه في الصالات المحلية، بدت حظوظ الفيلم الإماراتي "شباب شياب" للمخرج ياسر الياسري عالية، حيث تم اختياره ليكون أول فيلم روائي خليجي يعرض في الصالات السعودية، وذلك وفقاً لما أعلنه المخرج ياسر الياسري خلال مقطع مصور بثه عبر حسابه على موقع "تويتر"، أكد فيه أن فيلم "شباب شياب" سيكون أول فيلم خليجي يعرض اليوم في صالات السينما السعودية لأول مرة تاريخية"، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب رواد السينما في السعودية، وأن يلقى الفيلم الدعم الذي يستحقه، وأن يكون فاتحة خير لأفلام خليجية وعربية قادمة إلى صالات السينما السعودية.

انطلاق عروض "شباب شياب" في السعودية، جاءت في وقت يستعد فيه طاقم العمل للمشاركة في مهرجان ترافلرز فيلم برلين، والذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن تخصيصها 28 الجاري، يوماً كاملاً للإمارات، وسيشهد عرض الفيلم الذي سيفتتحه سعادة السفير الإماراتي في برلين.

حكاية الفيلم، والذي سابقاً كان يحمل اسم "الوقت الضائع" قبل أن يتم تحويله إلى العنوان الحالي، فصلت في قالب كوميدي، وهي مقتبسة عن مجموعة قصصية للشاعر كريم العراقي، وتدور أحداثه حول 4 مسنين، يمضون ما تبقى لهم في حياتهم من سنوات، في دار المسنين، وفي اللحظات التي تغمرهم فيها الهموم ونظرات التشاؤم، يبتسم لهم الحظ على نحو غير متوقع، حيث يصل إلى أحدهم خبر يفيد بورثته لمبلغ طائل، الأمر الذي يساعد الأصدقاء الأربعة على تحقيق أحلامهم، عبر خوضهم لمغامرة طويلة في شوارع دبي. ويلعب بطولة الفيلم، كل من الإماراتي مرعي الحليان، وزميله عبد الله الجنيبي ومنصور الفيلي، والسوري سلوم حداد، والكويتي سعد الفرج، إلى جانب العراقية سجرة الدراتي، حيث تعد هذه أول مشاركة لها في عمل سينمائي.

وكانت شركة ايمج نيشن أبو ظبي، قد أعلنت في وقت سابق، عن نيتها طرح الفيلم في الصالات المحلية مع حلول 22 الجاري، على أن تعقد المؤتمر الصحافي للفيلم في 17 الجاري.