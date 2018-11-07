«حياة» فتاة يتيمة تنشأ في بيئة فقيرة بإثيوبيا، وسرعان ما تنتقل إلى إنجلترا ضمن قوافل المهاجرين، وهناك تبدأ بمحاولة تنفيذ مجموعة من المهام الإنسانية الهادفة إلى لم شمل العائلات القادمة من أفريقيا، وتعاني من التفرق، وفي الوقت نفسه، تقع الفتاة اليتيمة في غرام طبيب يعمل بالمنطقة نفسها، تلك هي الخطوط العامة لفيلم «عذوبة في المعدة» للمخرج الإثيوبي بيهاري ميهاري.

والذي شرعت الممثلة الأميركية داكوتا فانينغ أخيراً في تصوير مشاهده، في أيرلندا، على أن تكملها في أثيوبيا. ويشاركها في البطولة كل من الممثلة النيجيرية وونمي موساكو، والممثل الهندي كونال نايار، وفق مجلة «فارايتي». فكرة الفيلم بدأت عام 2017 في أروقة مهرجان برلين السينمائي، حيث تم الاتفاق مع المخرج ميهاري، الذي سبق وأن تعاون مع الممثلة أنجلينا جولي في إنتاج فيلمه «ذي دي فرت».