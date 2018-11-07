بعد مرور 18 عاماً على صدور فيلم «غلاديتور»، عاد المخرج البريطاني ريدلي سكوت، مجدداً للعمل على جزء ثان من الفيلم الذي صدر في 2001 ولعب بطولته الممثل راسل كرو، ورشح آنذاك لـ12 جائزة أوسكار، حصل منها على 5 جوائز، من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مؤثرات صوتية.

وبحسب ما ذكرته مجلة «فارايتي»، فالجزء الجديد سيركز على «لوسيوس»، نجل «لوسيلا»، شقيقة «كومودوس»، الحاكم الروماني الذي قتل في نهاية الجزء الأول «ماكسيموس»، إلا أن المجلة لم تأت على ذكر أي من التفاصيل الأخرى الخاصة بأسماء أبطال الفيلم، مكتفية بالإشارة إلى أن ريدلي سكوت بدأ بالتحضير للجزء الثاني من الفيلم، كما لم تتطرق المجلة إلى موعد صدور الفيلم أو موعد بدء التصوير.