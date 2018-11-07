المخرج ستيفن سبيلبيرغ يستعد مجدداً لانتاج مسرحيته الشهيرة

لا تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المخرج الأميركي ستيفن سبيلبيرغ بتحويل مسرحية (The Color Purple) فقد سبق له أن قدمها سينمائياً عام 1985.

وحينها حصل على 11 ترشيحاً لجائزة الأوسكار. وها هو يستعد مجدداً لإعادة إنتاج المسرحية الشهيرة، بالتعاون مع الإعلامية أوبرا وينفري، ليعيد سبيلبيرغ الألق لرواية الكاتبة أليس ووكر، والتي مر على صدورها أكثر من 36 عاماً، إذ اقتبست عنها المسرحية التي عرضت على مسارح برودواي في 2005 وحصلت على 11 ترشيحاً لجوائز توني.

ملامح الفيلم الجديد، لم تتضح بعد، ولم يرشح عنه سوى مشاركة كوينسي جونز وسكوت ساندرز في إنتاج الفيلم، الذي يجري التفاوض مع عدد من المخرجين لتولي عملية صناعته، كما يتم حالياً الاستعداد لاختيار طاقم العمل، الذي تدور أحداثه في أوائل القرن العشرين حول سيلي، وهي امرأة جنوبية سوداء تتعرض للإساءة من قبل أبيها وزوجها.