«بيرفيكت سترينجرز».. ينطق بالعربية في صالات السينما

يبدو أن حظوظ فيلم «بيرفيكت سترينجرز» للمخرج الإيطالي باولو جينوفيس عالية، فبعد جولاته الرابحة التي بدأها في 2016 في عدة مهرجانات، واقتناصه لعدة جوائز من بينها جائزة «يفيد دي دوناتيلو» لأفضل فيلم وأفضل نص بالإضافة إلى جائزة أفضل نص لعام 2016 في مهرجان (تريبيكا) السينمائي، تمكن من التحول إلى واحد من الأفلام ذات اللغات المتعددة، حيث يستعد حالياً للتحول نحو العربية، في إنتاج مصري لبناني مشترك، حيث يتعاون في انجاز نسخة الفيلم العربية مجموعة شركات بعضها يتخذ من دبي مقراً له، ويشارك فيها كل من شركة «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت» وشركة السينما الكويتية الوطنية وشركة «ميدوسا فيلم» بالتعاون مع إمباير إنترناشيونال غلف وفيلم كلينيك.

سماء

النسخة العربية من الفيلم لن تختلف في حبكتها وأحداثها عن النسخة الإيطالية الأصلية، والتي كتبها باولو جينوفيس بنفسه، وتدور حول مجموعة أصدقاء يلتقون معاً بعد غياب دام سبع سنوات، وخلال تناولهم لوجبة العشاء، يقرر الأصدقاء ممارسة لعبة، تفرض عليهم ترك هواتفهم النقالة جانباً، وعدم استخدامها نهائياً، ليعيش الجميع حالة من المرح، في وقت تبدأ اللعبة بأخذهم نحو مسارات جديدة لتكشف عن أنماط حياتهم المختلفة، وبعضاً من أسرارهم الخاصة.

هشام الغانم، رئيس شركة فرونت رو، ومدير عام شركة السينما الكويتية الوطنية، قال: «قام المخرج باولو جينوفيس من خلال هذا الفيلم بتجسيد أحد أكثر النصوص السينمائية المقتبسة ذكاءً، وهو ما يمكن أن يفسر سبب نجاح الفيلم عالمياً، واستحواذنا على حقوق الفيلم بهدف تقديمه بنسخة عربية، بلا شك يساعدنا في تحفيز عملية الإنتاج المشترك في العالم العربي، فضلاً عن كونه يساهم في الربط بين الثقافات المختلفة وتقديم مواهب جديدة».

توقعات بأن تسير نسخة «بيرفيكت سترينجرز» العربية، على خطى نظيراتها الإيطالية، والتي استطاعت أن تلمع في سماء إيطاليا وأوروبا، وكذلك الأسبانية التي جمعت أرباحاً تجاوزت حاجز 25 مليون دولار، واليونانية التي حققت أرباحاً بقيمة 1.8 مليون دولار، والتركية التي تعدت إيراداتها حاجز 1.7 مليون دولار، وكذلك الفرنسية التي من المقرر أن تبدأ عروضها في الصالات الفرنسية خلال الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان عن موعد البدء بتصوير النسخة العربية، ومكانها، وأبطالها، يجري حالياً تصوير الفيلم باللغات الألمانية والسويدية والكورية والروسية، إلى جانب الإنجليزية التي حصلت شركة وينشتاين في 2016 على حقوق إعادة تصويرها، حيث يتولى جياني نوناري (منتج فيلمي «ذا ديبارتد» و«شاتر آيلند») بإنتاجه.

المخرج باولو جينوفيس، استطاع بفيلمه «بيرفيكت سترينجرز» أو (بيرفيتي سكونوسكيوتي) بالإيطالية، أن يلفت الأنظار إليه، منذ اللحظة الأولى التي عرض فيها الفيلم عام 2016، ليحظى بقبول واسع في الأوساط النقدية.