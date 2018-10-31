بعد تقديمه لفيلم «ذا كوميوتر» للمخرج جومي كوليت سيرا، يطل الممثل الإيرلندي ليام نيسون في شخصية «لص أمين»، وذلك في فيلم يحمل عنوان (Honest Thief) للمخرج مارك ويليامز، فيما يشارك في بطولة الفيلم أيضاً الممثلة كيت والش، وفق ما ذكره موقع «ديدلاين» المتخصص في الأخبار السينمائية.

وأشار الموقع إلى أن العمل يدور حول اللص توم الذي يقوم بسرقة 7 ملايين دولار، ويقوم بإخفاء المبلغ في المكان الذي تعمل فيه حبيبته «آني» (كيت والش)، وتبدأ الأحداث تأخذ مجرى مختلفاً مع تولي أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية.

وذكر موقع «ديدلاين» أن أعمال التصويرمن المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، في مدينة بوسطن الأميركية، بينما لم يكشف عن موعد عرض الفيلم.