على الرغم من انتهاء أعمال تصوير الجزء الرابع من سلسلة «أفنجرز»، والذي يتوقع أن يحمل عنوان (Avengers: End Game)، إلا أن الممثلة كاثرين لانغفورد قد فاجأت الجميع بإعلانها الانضمام لفريق عمل الفيلم المقرر طرحه في مايو المقبل، ليبدو أن ذلك سيعيد حسابات الشركة المنتجة له. وفي الوقت الذي لم يكشف بعد عن طبيعة الشخصية التي ستتولى للانغفورد تقديمها في الفيلم، يذكر أن الجزء الثالث من السلسلة (Avengers: Infinity War) للأخوين روسو، تمكن من تحقيق إيرادات عالية تجاوزت حاجز 2 مليار و350 مليون دولار.

2020

بعد انضمامها إلى فريق الموسم الخامس من مسلسل «بيكي بيلايندرز»، أعلنت الممثلة انيا تايلور - جوي، عن استعدادها لخوض تجربة بطولة فيلم جديد مقتبس عن الرواية الكلاسيكية المعروفة «ايما» (Emma) وهي من تأليف جاين أوستن، وأشارت الممثلة إلى أن الفيلم الجديد سيعرض خلال 2020، في حين لم تكشف بعد عن طبيعة دورها أو ملامح الفيلم. ويعد فيلم «سبليت» (Split) الذي صدر في 2016، واحداً من أشهر تجارب آنيا تايلور - جوي، حيث حظي الفيلم بشعبية عالية، وحقق إيرادات جيدة .