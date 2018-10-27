تعرف إلى ممثلات الأعمال التلفزيونية الأعلى دخلاً في 2018

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت مجلة فوربس الأميركية عن قائمة لأعلى ممثلات الأعمال التلفزيونية أجراً لعام 2018.

وتصدرت الممثلة، صوفيا فيرغارا، التي تلعب أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل "عائلة حديثة"، قائمة أعلى أجر لممثلات التلفزيون، وقدرت فوربس أجرها خلال العام الماضي بمبلغ 42.5 مليون دولار.

وذهب المركز الثاني ضمن هذا التصنيف حسب "روسيا اليوم" للممثلة، كالي كوكو، التي تلعب دور النادلة في المسلسل التلفزيوني "نظرية الانفجار الكبير"، بدخل بلغ 24.5 مليون دولار.

وكان المركز الثالث في القائمة من نصيب الممثلة، إلين بومبيو، المشهورة بدورها في مسلسل، "غريز أناتومي"، وقدر دخلها، بحسب فوربس، بـ 23.5 مليون دولار.

أما المركز الرابع فظفرت به الممثلة ماريسكا هارغيتاي بـ 13 مليون دولار.

وعاد المركز الخامس للمثلة غولي بوين بدخل وصل إلى 12.5 مليون دولار.