لا يزال المخرج المصري إبرام نشأت مشغولاً بتصوير مشاهد فيلمه «زنزانة 7»، والذي تدور أحداثه في قالب «أكشن»، ملقياً الضوء فيه على قصة إنسانية، يجسد بطولتها كل من أحمد زاهر ونضال الشافعي، ومنة فضالي ومايا نصري وعلا غانم وإيهاب فهمي ومدحت تيخا وأحمد التهامي ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز. وكشف المخرج نشأت أخيراً، عن إنجازه نحو 60% من تصوير مشاهد الفيلم الذي تولى كتابة نصه حسام موسى، وتوقع نشأت أن يتم الانتهاء من تصوير كامل مشاهد الفيلم مع حلول منتصف الشهر المقبل. يذكر أن الفيلم كان يحمل في البداية اسم «المحترف» ولكن سرعان ما تم تغييره إلى «زنزانة 7».

أحداث

أحداث الفيلم تدور حول «حربي» (أحمد زاهر) الذي يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، ويلتقي فيه مع «منصور» (نضال الشافعي)، لتبدأ الصراعات فيما بينهما، لتدخل على خط الأحداث فيما بعد «ناهد» المحامية، وكذلك الراقصة «شجن» التي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي.