77.000.000

افتتاحية جيدة حققها فيلم «هالوين» (Halloween) للمخرج الأميركي ديفيد غوردون غرين، حيث تجاوزت إيرادات ليلته الأولى حاجز 77 مليون دولار، وذلك بعد افتتاحه نهاية الأسبوع الماضي في 3200 صالة سينما داخل أميركا، وفق ما أفاد به موقع «سينما بلند»، والذي ذكر أن ذلك يرفع من مستويات التوقعات بإمكانية نجاح الفيلم واستقراره في المرتبة الأولى على شباك التذاكر الأميركي، لاسيما وأن الفيلم الذي كتبه غرين وجيف فريدلي وداني ماكبرايد، يعد الجزء 11 ضمن سلسلة «هالوين»، حيث تقع أحداثه بعد مرور 40 عاماً من الفيلم الأصلي، وفيه تستعد لوري سترود لمواجهة مايكل مايرز عندما يعود الأخير إلى قتلها في بلدة هادونفيلد في إلينوي، بعد هربها منه في ليلة «هالوين» عام 1978.