استكمالاً لمسيرة القاتل المأجور «جون ويك»، الذي أطل للمرة الأولى في 2014، وعاد مجدداً إلى الصالات خلال العام الماضي، يطل الممثل كيانو ريفز في جزء جديد من السلسلة خلال مايو 2019، ليواصل تجسيد شخصية «جون ويك» في فيلم يحمل عنوان (John Wick: Chapter 3)، وذلك بعد الانتهاء من تصوير معظم مشاهد الفيلم التي تم الجزء الأكبر منها في المغرب. ويشارك في النسخة الجديدة كل من هالي بيري، وأيان ماكشين، وغيرهما.

وكان الجزء الثاني من السلسلة قد حقق إيرادات بقيمة 171 مليون دولار، ويتولى إخراج الجزء الجديد تشاد ستاهلسكي، في حين يتولى كتابة السيناريو ديريك كولستاد. دبي ـ البيان