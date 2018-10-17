«شاي بالجنزبيل» يعيد الفخراني إلى السينما

بعد أن وقعت في حبه شاشات التلفزة، وتمكنت من استقطاب نجوميته التي سطعت في العديد من الأعمال الدرامية، يجدد الممثل المصري يحيى الفخراني عهده مع السينما، بعد غياب دام 20 عاماً، حيث غادر استوديوهاتها في 1998، بعد تقديمه مع دلال عبد العزيز فيلم «مبروك وبلبل» للمخرجة ساندرا نشأت.

عودة الفخراني إلى الصالات، ستكون من خلال فيلم «شاي بالجنزبيل»، المقتبس عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبد المجيد، حيث لا يزال سيناريو الفيلم في إطار التأليف، وتشرف عليه المخرجة هالة خليل، صاحبة فيلم «نوارة» (2015).

فيما يتولى إخراج العمل الجديد، المخرج عمر عبد العزيز، الذي اختار أيضاً الممثل فاروق الفيشاوي ليقف أمام الفخراني في هذا الفيلم، الذي لم ينتهِ بعد تشكيل فريق عمله، في وقت لا يزال فيه المخرج عمر عبدالعزيز يعاين العديد من المواقع التي يمكن أن تصلح لتصوير أحداث الفيلم التي تدور حول مجموعة شخصيات تبحث في حياتها عن البهجة. ولم يعلن حتى الآن، عن موعد بدء تصوير العمل أو موعد طرحه في الصالات.