لم تكد تكشف شركة يونيفرسال عن أول عرض تشويقي لفيلم الأكشن «محركات قاتلة» (Mortal Engines) للمخرج كريستيان ريفيرز، المقرر أن يتم عرضه في 14 ديسمبر المقبل، حتى وصلت أرقام مشاهداته على يوتيوب إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة، الأمر الذي رأى فيه صناع الفيلم جانباً من تحقيق النجاح.

الفيلم تدور أحداثه حول ظهور امرأة شابة غامضة «هيستر شو» باعتبارها الوحيدة القادرة على إيقاف مدينة عملاقة مفترسة على عجلات وتلتهم كل شيء في طريقها، ومن ثم تنضم هيستر إلى توم نثورثي وهو منبوذ من لندن، إلى جانب آنا فانج، وهي منظمة خطرة خارجة على القانون.

يذكر أن الفيلم من بطولة هوجو ويفنغ، وهيرا هيلمار، وروبرت شيهان، ستيفن لانج، فرانكي آدامز، كولين سالمون، كارين بيستوريوس، جيهاي، ليلى جورج، جويل توبيك، وهو من تأليف فران والش، فيليبا بويس، بيتر جاكسون، فيليب ريف.