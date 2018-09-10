"هلا بالصين" تطلق أسبوع الأفلام الصينية في دبي

المصدر: وام

أعلنت مبادرة "هلا بالصين" انطلاق أسبوع الأفلام الصينية في دبي الأول بدءا من الأول من أكتوبر المقبل والذي يتضمن عرض أهم الأفلام الصينية بحضور أشهر نجوم ومخرجي السينما الصينية القادمين إلى دبي للاحتفاء بصناعة السينما الصينية.

ويتضمن جدول الأسبوع عرض الفيلم الدرامي الشهير لعام 2015 "دراجون بليد" بجانب أفلام أخرى مثل "بو فانج" والفيلم "أميركان دريمز إن شاينا" و"تونتيز وانس أجين" وفيلم "ذا نايتجيل" إضافة إلى الفيلم الحائز على الجوائز "وولف توتم" والفيلم الكرتوني المدمج "مانكي كينغ: هيرو إز باك" والفيلم الكرتوني الخيالي "بيج فيش آند بيجونيا".

وقال الشيخ ماجد المعلا رئيس مجلس إدارة مبادرة "هلا بالصين" "انسجاما مع التطلعات الرامية لتعزيز العلاقات التجارية والسياحية في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ينطلق أسبوع الأفلام الصينية في دبي ضمن فعاليات مبادرة "هلا بالصين" ونحن واثقون بأن هذا الحدث سيجذب ملايين الزوار الصينيين إلى دبي إلى جانب المقيمين فيها كما يعد الحدث فرصة كبيرة لعرض البنية التحتية والمرافق ذات المستوى العالمي في دبي كوجهة مثالية لمخرجي الأفلام ودور الإنتاج السينمائي في الصين".

ويقام أسبوع السينما الصينية في دبي خلال عطلة العيد الوطني للصين والتي تعرف محليا باسم "الأسبوع الذهبي" برعاية القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي بالتعاون مع هيئة الأفلام الصينية وجمعية منتجي الأفلام في الصين وستعرض الأفلام الصينية الشهيرة في صالات روكسي سينما في "سيتي ووك" و"ذا بييتش" و"بوكس بارك".

وتسعى الفعالية إلى اجتذاب السائحين الصينيين القادمين للمنطقة إضافة إلى 270 ألف صيني يعيشون في دولة الإمارات والتي شهدت ارتفاع أعداد الصينين المسافرين إلى دبي لليلة واحدة بنسبة نمو تزيد عن 100% منذ عام 2014 مع زيادة سنوية بنسبة 41.4% بين عامي 2016 و2017 واستضافت "سيتي ووك" في فبراير 2018 أولى احتفالات رأس السنة الصينية والتي اجتذبت أكثر من 22 ألف زائر صيني وغيرهم لحضور فعاليات المهرجان الكبير.

وقالت لي لينج بينج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي إنه على مدى عقود من الجهد والعمل أصبحت صناعة السينما الصينية الآن في المرتبة الثالثة عالميا وحازت على أكبر جمهور للسينما حول العالم لتقدم العديد من المخرجين والنجوم الأشهر عالميا والذين أبدعوا روائع الأفلام واحدا بعد الآخر وفازوا بالجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية.

ويعرض أسبوع السينما الصينية في دبي - برعاية القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي وهيئة السينما الصينية - أفلاما جيدة تتميز بأعلى المعايير الفنية والتقنية واعتماد التوجهات المبتكرة في صناعة الأفلام الصينية وتعكس موضوعاتها تاريخ الصين العريق وثقافتها الرائعة وتطورها الحديث لتعزز معرفة الجمهور الإماراتي حول الصين بطريقة تسهم في دعم التبادل الثقافي الثنائي والتواصل بين الشعبين.

وأكدت القنصل العام الصيني أهمية اختيار دبي موقعا للفعالية حيث تعد واحدة من أهم المدن الرئيسية على مسار مبادرة الحزام والطريق فهي المركز الإقليمي للاقتصاد والتجارة والمال والسياحة والشحن وتقدم مثالا متميزا على التناغم في العيش بين الثقافات المتنوعة .. مشيرة إلى أن أسبوع السينما الصينية يسهم في ترسيخ التفاعل بين الأفراد والثقافتين الصينية والإماراتية حيث تعتمد حيوية الحضارات وقوتها على التبادل والتواصل والتفاعل ومن المؤكد أن نجاح هذه الفعالية سيثري عروض مبادرة "هلا بالصين" وينشئ منصة جديدة للتبادل والتعاون الثنائي ويسهم في تعزيز التفاهم والصداقة بين البلدين.

يشار إلى أن "مراس" و"دبي القابضة" أطلقتا مبادرة "هلا بالصين" للتركيز على استكشاف الفرص التي تسهم في تسهيل التطور الاقتصادي عبر السياحة والتجارة والاستثمار ك.. ما تشتمل الفعالية على جدول حافل بالفعاليات والأحداث على مدار العام وتشمل مهرجان الأطعمة وعروض الأزياء والمنافسات الرياضية إلى جانب المهرجانات الموسيقية والثقافية.