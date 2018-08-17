من هي الممثلة الأعلى أجراً بالعالم في 2018؟

المصدر: البيان الالكتروني

ساعد فيلم "المنتقمون" نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون أن تصبح أعلى الممثلات أجرا في العالم، حسبما قالت مجلة فوربس.

وحصلت جوهانسون، التي لعبت دور "الأرملة السوداء" في فيلم "المنتقمون" على 40.5 مليون دولار العام الماضي، وفقا للتقديرات السنوية للمجلة.

وجاءت أنجلينا جولي في المرتبة الثانية، حيث حصلت على 28 مليون دولار، بعد حصولها عن أجرها في فيلم "ماليفيسنت 2". وجاءت جينيفر أنيستون في المرتبة الثالثة، حسب ما ذكرت "بي. بي. سي".

والاسم الجديد الوحيد في القائمة هو "غال غادوت"، بطلة فيلم "ووندر وومان"، التي جاءت في المرتبة العاشرة.

وخرجت إيما ستون، التي احلت المرتبة الأولى في القائمة العام الماضي بعد لعب بطولة فيلم "لالا لاند"، من قائمة الممثلات الأكبر دخلا.

وجاءت قائمة فوربس للممثلات الأعلى دخلا في العالم لعام 2018 كالتالي:

1- سكارليت جوهانسون - 40.5 مليون دولار

2- أنجلينا جولي - 28 مليون دولار

3- جنيفر أنيستون - 19.5 مليون

4- جنيفر لورانس - 18 مليون دولار

5- ريس وذرسبون - 16.5 مليون دولار

6- ميلا كونيس - 16 مليون دولار

7 جوليا روبرتس - 13 مليون دولار

8- كيت بلانشيت 12.5 مليون دولار

9- مليسا مكارثي - 12 مليون دولار

10 - غال غادوت - 10 مليون دولار

وهذه أول قائمة تنشر كشف فروق الأجر بين الممثلين والممثلات في هوليوود، والتعهدات التي تلت ذلك بسد الفجوة في الأجور.

وبلغ الأجر الإجمالي للممثلات العشر في القائمة 186 مليون دولار، بارتفاع 8 في المئة عن العام الماضي.

ولكن الأجر الإجمالي جاء منخفضا بنسبة 9 في المئة عن العام 2016، عندما تصدرت جنيفر لورانس القائمة بأجر بلغ 46 مليون دولار.