حياة جاكي شان مهددة.. والسبب!

المصدر: دبي ـ غسان خروب

انضمت الطبيعة إلى جملة التحديات التي واجهت صناع فيلم "بروجيكت اكس" (Project X) الذي يعد من أحدث أفلام الممثل الصيني جاكي شان، فبعد اعتذار الممثل سيلفستر ستالون عن مواجهة جاكي شان فيه، اضطر طاقم الفيلم الى إيقاف أعمال تصويره مؤقتاً، بعد انهيار موقع التصوير بسبب تعرضه لانزلاقات طينية، كادت أن تودي بحياة طاقم الفيلم وحياة جاكي شان على حد سواء، إثر انجراف شاحنته وتحطم مقدمتها، وذلك يوم الجمعة الماضي.

خوف ورعب

الممثل جاكي شان، بادر أخيراً إلى طمأنة معجبيه، عبر تدوينه له، نشرها على موقعه الالكتروني الخاص، أول من أمس، شرح فيها ما تعرض له في موقع تصوير الفيلم الواقع بالقرب من جبل هيلان في نينغشيا في شمال غرب الصين، حيث قال: "ما أن بدأنا في تصوير الفيلم، حتى بدأ الطقس بالتغير، وبدأت الأمطار الغزيرة بالهطول على المكان، أصبحت معها كل شاحنات الإنتاج عالقة في الطين المتسرب بعد تكون السيول من فوق الجبال فجأة، الأمر الذي أصاب أفراد طاقم الفيلم بالخوف والرعب، ولكن لحسن الحظ أننا خرجنا جميعاً سالمين من المكان، وتم سحب كافة شاحنات الإنتاج إلى أماكن آمنة". وأضاف: "أود اغتنام هذه الفرصة لأقول "شكراً" إلى جميع الذين جاءوا لمساعدتنا. وكذلك "آسف" لكافة أفراد الطاقم الذين كانوا خائفين من الانهيار الطيني. سيتعلم فريق الإنتاج لدينا من هذه التجربة، بأن نكون أكثر يقظة لظروف الطقس، وأن نبذل قصارى جهدنا لحماية أعضاء الطاقم لدينا وضمان أن ظروف العمل آمنة تماما. شكرا للجميع على عملكم الشاق!".

تحطم

وكان موقع "سينما بلند" السينمائي قد نقل في تقرير له، عن رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان، قولهم إن “المنطقة معرضة للانهيارات الطينية، بمجرد هطول المطر، وقد يحدث بعض الفيضانات"، وأكدوا في الوقت نفسه، تحطم الشاحنة التي كانت تقل جاكي شان، مشيرين إلى أنها تضررت بالكامل.

المنطقة الخضراء

فيلم جاكي شان الجديد، يعتمد في أحداثه على حكاية مليئة بالأكشن، وتدور حول جنديان من القوات الخاصة، يتوليان مسؤولية حماية المدنيين، المارين في ما يعرف باسم "طريق الموت"، بهدف ايصالهم نحو إلى بر الأمان في المنطقة الخضراء في مدينة بغداد العراقية. وقد استند صناع الفيلم على نص الكاتب اراش اميل الذي ألف سيناريو فيلم "غريس أميرة موناكو" الصادر في 2014. ورغم أن التقارير لم تؤكد بعد موعد عرض الفيلم في صالات السينما العالمية، إلا أنها أشارت إلى تولي سكوت وواغ (صاحب فيلم نيد فور سبيد) دفة اخراج الفيلم، الذي لم يؤكد بعد جاكي شان على موعد صدوره، أو حتى توقيت الانتهاء من تصويره بالنظر إلى طبيعة التقلبات الجوية التي تحيط بمواقع تصوير الفيلم، الذي يشارك في بطولته أيضاً بطل المصارعة الأميركي جون سينا، والذي تم ترشيحه لهذا الدور بعد اعتذار الممثل سلفيستر ستالون عن الدور، وفق ما ذكرته مجلة فارايتي.