جديد توم كروز يتصدر إيرادات السينما للأسبوع الثاني

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

احتفظ فيلم الحركة «ميشن إمبوسيبل: فول آوت» بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني محققاً 35 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرغسون ومن إخراج كريستوفر ماك كويري، وجاء في المركز الثاني الفيلم الخيالي الجديد «ديزنيز كريستوفر روبن» بإيرادات بلغت 25 مليون دولار.

والفيلم من بطولة إيوان مكريغور وهايلي أتويل ومن إخراج مارك فورستر. واحتل فيلم الحركة الكوميدي الجديد «ذا سباي هو دمبد مي» المركز الثالث محققاً إيرادات بلغت 12.4 مليون دولار، والفيلم بطولة ميلا كونيس وكيت مكينون وجستن ثيرو وجيليان أندرسون ومن إخراج سوزانا فوجيل.

وتراجع الفيلم الموسيقي «ماما ميا! هير وي جو أجين» من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 9.1 ملايين دولار، والفيلم بطولة كريستين بارانسكي وبيرس بروسنان ودومينيك كوبر وكولين فيرث ومن إخراج أول باركر، وتراجع الجزء الثاني من فيلم الإثارة (ذا اكوالايزر) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.8 ملايين دولار. والفيلم بطولة دنزل واشنطن وبيدرو باسكال وميليسا ليو ومن إخراج أنطوان فوكوا.