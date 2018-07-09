«السارقون» الياباني أفضل فيلم في «ميونيخ السينمائي»

المصدر: ميونيخ - د ب أ

فاز الفيلم الياباني «السارقون» أول من أمس بجائزة أفضل فيلم عالمي ضمن فعاليات مهرجان ميونيخ للسينما.

وسبق أن فاز الفيلم نفسه، وهو من إخراج هيروكازو كوري إيجا، بالجائزة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا في دورته السابقة. ويحكي الفيلم عن أسرة تحافظ على بقائها على قيد الحياة من خلال سرقة المحلات التجارية، وذات يوم تستقبل فتاة مشردة لديها.

وقالت لجنة التحكيم خلال منحها الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، وتمنح إلى أفلام سلسلة مهرجانات نجوم السينما، إن هيروزاكو كوري إيدا، فكك الأسرة كأصغر خلية في المجتمع حتى تتمكن ثانية من ترتيب أوضاعها وإيجاد صيغة جديدة لمعيشتها.