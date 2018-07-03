«كرنفال» الهندية تفاوض لشراء دور سينما في الإمارات والبحرين

المصدر: دبي ـ رويترز

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن كرنفال سينماز الهندية، وشريك في دولة الإمارات، يجريان محادثات لشراء دور عرض سينمائي في الإمارات والبحرين، تابعة لنوفو سينماز. وقال أحد المصادر، إن كرنفال سينماز تجري محادثات مع الإمارات الوطنية القابضة، باعتبارها شريكاً محتملاً في الاستثمار. وتعمل كرنفال في 115 مدينة بالهند، بحسب موقعها الإلكتروني. كانت رويترز ذكرت في 18 أبريل، أن مجموعة إعلان تعمل مع مستشار لبيع دور العرض السينمائي التابعة لنوفو سينماز في الإمارات والبحرين. ولدى نوفو سينماز نحو 129 شاشة عرض سينمائي، و24 ألف مقعد في 15 موقعاً في الخليج، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة إعلان. وأسست مجموعة جلف فيلم لتوزيع الأفلام نوفو سينماز، التي كانت تعرف من قبل باسم غراند سينماز، في عام 2000 بدبي.