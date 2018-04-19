إقامة مهرجان دبي السينمائي كل عامين بدلاً من كل عام

أعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان دبي السينمائي الدولي تبني استراتيجية جديدة وإدخال بعض التعديلات على آليات عمل المهرجان في مقدمتها تعديل موعد إقامته ليكون كل عامين بدلا من كل عام.

ويعني هذا أن الدورة الخامسة عشرة للمهرجان ستقام في 2019 وليس العام الجاري.

وقالت اللجنة التنظيمية للمهرجان في بيان إن الاستراتيجية الجديدة "تأتي استجابة للمتغيرات الجارية في مجال صناعة الأفلام والمحتوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأضافت "رُوعي في التصور الجديد لآليات عمل المهرجان أن تكون مواكبة بصورة واقعية لتلك المتغيرات، حيث تقرر أن يتم تنظيم المهرجان بصفة دورية كل عامين، مع الاستعداد لتنظيم الدورة القادمة كعلامة فارقة في تاريخ المهرجان -كونها الخامسة عشرة له- في العام 2019".

ونقل الموقع الرسمي للمهرجان على الانترنت عن جمال الشريف رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي قوله إن الاستراتيجية الجديدة وما يتبعها من تطوير في آليات العمل "ستعظم من قدرة المهرجان على رفع مستوى مساهمته في دفع معدلات الامتياز في هذه الصناعة المهمة محليا وإقليميا، وستمكنه من توسيع دائرة اختياراته للأعمال المشاركة، وتمنحه الوقت الكافي لعقد الشراكات بأسلوب مدروس".

والمهرجان الذي انطلق في 2004 هو أهم وأكبر مهرجان سينمائي تقيمه الإمارات بعد أن ألغت قبل بضع سنوات مهرجان أبوظبي السينمائي.

واستقطب المهرجان على مدى دوراته السابقة مجموعة ضخمة من نجوم السينما العالميين كما كان منصة للعرض الأول لباقة من أهم الأفلام العربية والأجنبية.

