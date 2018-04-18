السعودية تفتتح أول دار عرض سينمائي منذ 35 عاماً

افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد العواد، ووكيل الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مساء اليوم الأربعاء، أول دار سينما في المملكة، منذ أكثر من 35 عامًا، في خطوة تاريخية لتشغيل دور العرض السينمائي في السعودية، بفيلم (بلاك بانثر)، وهو فيلم أمريكي شهير، أُنتج عام 2018 وعرض الفيلم بحضور آدم آرون، المدير التنفيذي ورئيس الجهة المنظمة للقطاع السينمائي في المملكة، شركة (إيه.إم.سي) للترفيه.

وقال المشرف على قطاع السينما في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بدر الزهراني، في تصريح له اليوم الاربعاء انه تمت دعوة المختصين والمهتمين بالشأن السينمائي لحضور العروض التجريبية الأولى التي بدأت اليوم بهدف التمهيد لافتتاحها بعد أسبوع للجمهور العام.

وأشار الزهراني إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم تجربة هوليوودية فريدة من نوعها في أجواء ممتعة وشيقة للأفراد والعائلة السعودية، بخياراتٍ عديدة، ابتداء من بيع التذاكر الذي سيكون إلكترونيا، إضافة إلى نقاط البيع الأخرى التي سيتم التنويه عنها مبكرا.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام أعلنت في وقت سابق عن منح أول رخصة لتشغيل دار عرض سينمائي، لتتمكن الشركة الرائدة في هذا المجال (إيه.إم.سي) للترفيه، من تشغيل دور العرض في كافة أنحاء المملكة. وستعمل الشركة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يخطط لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات ريال سعودي في مشاريع ترفيهية مع حلول عام 2030.

ويعد هذا القرار جزءا من برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وفقاً لرؤية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقد حددت رؤية المملكة 2030 من ضمن أهدافها زيادة الإنفاق السعودي السنوي على النشاطات الثقافية والترفيهية وتوفير خيارات ترفيهية متعددة للأسرة.

واعتبر محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام سوق محلية كبيرة، يمكن أن تصل إلى مليار دولار سنوياً في مبيعات شباك التذاكر، بوجود مشغلين رئيسيين آخرين حريصين على دخول السوق السعودية، حيث يمثل الشباب في المملكة دون الثلاثين عاما أغلبية سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة، مما يجعلها أكبر سوق محتملة لرواد السينما في منطقة الخليج العربي.

وتستهدف رؤية "السعودية 2030" رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمئة.