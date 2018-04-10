للمرة الأولى.. السعودية تشارك في مهرجان «كان»

أعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، عن مشاركة المملكة في مهرجان «كان» الدولي السينمائي لعام 2018.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن العواد عقد اجتماعاً مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى فرنسا.

وأضافت «واس» إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الثقافية، وتبادل الخبرات وتوسيع التعاون والشراكات الاستراتيجية في الجوانب الثقافية والفنية والإعلامية.

وعقب الاجتماع، وقع الطرفان اتفاقية تعاون في مجالات الثقافة والأدب والفنون وصناعة السينما والمسرح والموسيقى.

وأعلن العواد، في لقاء صحافي عقب الاجتماع، أن المملكة ستشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي للأفلام في دورته الـ71 لهذا العام، من خلال جناح خاص للمجلس السعودي للأفلام الذي أطلقته الهيئة العامة للثقافة.

دار أوبرا

في السياق، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين أن فرنسا ستساعد السعودية على تشكيل أوركسترا وإنشاء دار للأوبرا.

وقالت نيسن للصحافيين بعد توقيع اتفاقات مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس: «تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على تشكيل أوركسترا وطنية وإنشاء دار للأوبرا».