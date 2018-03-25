توم كروز يستعد لـ«مهمة مستحيلة» في أبوظبي

يستعد الممثّل العالمي توم كروز وأفراد طاقم العمل والتصوير، لتصوير فيلم ’مهمة مستحيلة: السقوط’، بالعاصمة أبوظبي.

وقالت مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي وtwofour54: "يسعدنا الترحيب بالممثّل العالمي توم كروز وأفراد طاقم العمل والتصوير، المشارك في فيلم ’مهمة مستحيلة: السقوط’، بأبوظبي. لقد نجحت الجهود المشتركة لـtwofour54 ولجنة أبوظبي للأفلام في جذب هذا الفيلم الكبير، الذي يًعد خامس أفلام هوليوود للتصوير والإنتاج في إمارة أبوظبي، والاستفادة من حسم برنامج الحوافز المقدم من اللجنة، ومواقع التصوير المذهلة، والخبرات الاعلامية المتراكمة والبيئة الإعلامية المزدهرة في أبوظبي التي تدعم الأعمال الإنتاجية بكافة أحجامها.

وتعتبر شركة بارامونت بيكتشرز واحدة من أهم وأبرز استوديوهات السينما العالمية، وقد تمكنت twofour54 من توفير الدعم اللازم لفريق عمل فيلم ’مهمة مستحيلة: السقوط’ الذي تقوم الشركة بإنتاجه، بما يضمن سير عملية التصوير والإنتاج بسلاسة تامة. ونتوقع الشركة استقطاب المزيد من صنّاع المحتوى إلى إمارة أبوظبي في المستقبل."

