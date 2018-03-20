18 صالة سينما جديدة في مركز الغرير

كشف مركز الغرير في دبي، عن نيته افتتاح الجناح السينمائي الجديد خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون التي قامت إدارة المركز بتوقيعها مع اعمار للترفيه، والقاضية بافتتاح 18 صالة عرض من ريل سينما داخل المركز، حيث تمتد على مساحة 75 ألف قدم مربعة، لتقدم ريل سينما من خلالها تجربة مشاهدة عالمية المستوى وجواً مريحاً وجودة عالية.

وتتوزع صالات العرض السينمائية على طابقين ضمن مساحة مخصصة ومعزولة عن مناطق التسوّق التي ترتبط معها عبر جسرٍ مخصص. ويضم مشروع السينما 1,800 مقعداً، ضمن 18 صالة عرض مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، ومرافق سينمائية فاخرة واستثنائية، كالأجنحة البلاتينية، وتجربة العشاء في السينما، وسينما دولبي، كما تتوزع العديد من المطاعم في منطقة السينما، حيث تتضمن عدة مطابخ من كافة أنحاء العالم، وتقدم خيارات طعام متنوعة وحصرية بمركز الغرير، مما سيجعله الوجهة المثلى لتجربة طعام غنية بالخيارات اللامحدودة.

وفي هذا السياق، أعرب سلطان الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للعقارات، عن سعادته بالشراكة مع إعمار للترفيه. وقال: تندرج هذه الاتفاقية في إطار جهودنا الحثيثة التي نسعى من خلالها لتقديم الأفضل لمتسوقي مركز الغرير، وكلي ثقة أن تعاوننا الجديد مع اعمار للترفيه، لطرح صالات عرض "ريل سينما" في مركز الغرير سيوفر تجربة مشاهدة عالمية المستوى لجميع زوّار المركز، ويمثل هذا الإعلان أولى خطوات استراتيجية التجديد والتطوير الخاصة بالمركز.

من جانبه، قال داميان لاثام، الرئيس التنفيذي في إعمار للترفيه المالكة والمشغلة لصالات ريل سينما: "توقيع اتفاقية التعاون مع مركز الغرير لتشغيل صالات عرض ريل سينما سيعزز القيمة التي نقدمها إلى عشاق الأفلام، حيث ستقدم صالات عرض ريل سينما تجربة مشاهدة مميزة ومبتكرة، يتوقع أن تحظى باستحسان جميع الزوار، وهذه الاتفاقية هي خطوة أخرى على طريق توسيع حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وعلّق السيد كونراد كولانكيفيتش، نائب رئيس مركز الغرير، قائلاً: "يأتي إعلاننا عن هذه الشراكة ليدل على بداية مسيرة التجديد والتطوير التي يتبّعها مركز الغرير للعام الجاري، حيث نتعاون مع شركة’ إعمار للترفيه‘ لطرح جانبٍ ترفيهي جديد لمركزنا والمتمثل في ’ريل سينما‘. ولطالما قدَّم المركز، بوصفه أول مركز تسوّق في الإمارات العربية المتحدة، مزيجاً ديناميكياً من خدمات الطعام المميزة ومتاجر البيع بالتجزئة، حيث يمثل طرح السينما الجديدة الإضافة الأحدث إلى هذا المزيج المتناغم. ولطالما سَعَت سياسة عملنا نحو تطوير المركز والعلامات التجارية التي يحتضنها، مع العمل على تحويله إلى الوجهة العائلية المفضّلة في المنطقة، ويمثّل هذا الإنجاز الأول من العديد من المشاريع اللاحقة والمقررة لعام 2018".