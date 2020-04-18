(فيديو) "حان الوقت".. أغنية تنبض بحب الوطن والفخر بقادته

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حين يتغلغل حب الوطن في النفوس، يصبح كل شيء لأجل رفعته وفي خدمة تميزه وشموخه، وبهذا الحب، انهمرت إبداعات شعراء ونجوم الإمارات، حيث جادوا بكلمات ومعانٍ تحكي علو مكانة الإمارات وتفرد قادتها، وذلك ما يتجسد في أغنية «حان الوقت»، التي تنبض بحب الوطن والفخر بقادته، حيث التقى صوت الفنان حسين الجسمي الملقب بـ«الجبل»، مع رفيقه الفنان عيضة المنهالي المعروف باسم «صوت الإمارات»، في هذه الأغنية التي كتبها الشاعر محمد النوه المنهالي، ولحنها محمد الأحمد.

الأغنية الجديدة التي أنجزت برعاية ودعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جاءت بمثابة إهداء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث حملت بين ثناياها رسالة شكر لسموه، إذ كان سباقاً في مد يد العون إلى الجميع، عندما خاطب مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها بأن «لا تشلون هم».

«الأرض في حاجة لمثلك من سنين.. جيت فزماناً عنك يسأل من زمان»، بهذا الوصف، تنطق كلمات الأغنية، التي تولى المخرج جمعة السهلي، رؤيتها الإخراجية، ليأتي كليبها، عبارة عن أيقونة من الجمال، بما حملته من صور ومشاهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب مشاهد أخرى تعيد إلى الذاكرة أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وبصوت الفنانين حسين الجسمي وعيضة المنهالي، انبعثت الأغنية الجديدة، لتجسد أجمل المشاعر التي لامست شغاف القلوب، والتي تجسدت في البيت القائل: «أبوك عقبه ما تركنا تايهين.. علق أملنا فيك واحنا في أمان».