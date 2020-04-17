الحجر بريشة فنان الشارع بانكسي

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

نشر فنان الشارع البريطاني بانكسي الثلاثاء الماضي لقطات لأحدث أعماله الفنية المليئة بالقوارض المحتجزة في حمامه بسبب جائحة كورونا.

ونشر فنان بريستول مجهول الهوية صوراً إبداعه على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام، معلقا عليها بقوله: "زوجتي تزدري عملي من المنزل".

تصور الصور الخمس تسعة فئران تسببت في دمار شامل في حمامه، حيث شوهد أحدها يرش معجون الأسنان على الحائط بينما يقوم الآخر بدلق الصابون من الرف.

ويظهر فأر يفكك لفة ورق المرحاض، وآخر يظهر في انعكاس المرآة وهو يرسم على الجدار عدد الأيام التي بقيت فيها الفئران في الحجر.

يذكر أن بانكسي ظهر في تسعينيات القرن الماضي، وعادة ما يكون لعمله دلالات سياسية، ينتقد فيها الجوع والفقر والعنصرية أو محنة المهاجرين واللاجئين.

وركزت بعض أعماله الأخيرة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في العام 2018، قام بتدمير أحد أعماله الفنية، لكنه بيع في مزاد بمبلغ 1.4 مليون دولار.