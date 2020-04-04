(فيديو) "بنعدّي".. دعوة للتفاؤل من الفنان الإمارتي ​حسين الجسمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ أغنية جديدة بعنوان "​بنعدّي​" دعا فيها إلى التفاؤل، وهي بمثابة إهداء منه للشعب الإماراتي والخليجي.

الأغنية من كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي، ويقول في مقدمتها:

"هي أزمة و تعدّي .. مرّينا بالأصعب

بإذن الله بنعدّي .. وعليها نتغلّب

كلـنا وإيـد بأيـد .. بالعزم والهِـمّـة

نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة".

وتضمن فيديو الأغنية مشاهد إنسانية تظهر مواجهة هذه المرحلة الصعبة، وقد طرحها حسين الجسمي على يوتيوب وعدد من الفضائيات العربية.