7 ديسمبر .. محمد عبده يحي حفلاً غنائياً في المجمّع الثقافي بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فنان العرب محمد عبده في حفل غنائي ضمن برنامج فنون الأداء في المجمّع الثقافي خلال شهر ديسمبر المقبل. يقام الحفل على مسرح المجمّع الثقافي يوم 7 ديسمبر، لينطلق بذلك برنامج فنون الأداء والعروض في المعلم الثقافي البارز طوال شهر ديسمبر، والذي تتخلله سلسلة واسعة من حفلات الغناء والمسرح والعروض الموسيقية الأخرى. تنطلق هذه الفعاليات بالتزامن مع برنامج المجمّع الثقافي المستمر الذي يضم معارض فنية وورش عمل ودورات تعليمية ترحب بالزوّار من الصغار والكبار.

إلى جانب الحفل الغنائي المرتقب لفنان العرب محمد عبده، يتضمن برنامج شهر ديسمبر عرض مسرحية "مجاريح" لمسرح الشارقة الوطني؛ وحفل الفنان مصطفى إسماعيل أو كما يطلق عليه "فريك"، وهو منظم حفلات صومالي ومغني راب ومخرج ومنتج تسجيلي بالتعاون مع نجوم المملكة العربية السعودية مجموعة "خواطر الظلام"، والتي حققت نجاحاً ساحقاً في برنامج "آراب جوت تالنت" عام 2012؛ وحفل الفرقة الأردنية لموسيقى الروك "جدل"؛ بالإضافة إلى أول عرض لفرقة الرقص الأرجنتينية "تشي مالمبو" التي تضم طاقم عمل من الرجال؛ والعرض المباشر للفريق الفني الياباني "مايوا دنكي". ويضم البرنامج كذلك فعاليات وأنشطة خاصة بالأطفال، مثل العرض الحي لبرنامج الأطفال التعليمي والترفيهي باللغة العربية "افتح يا سمسم".

تقام هذه العروض والحفلات في المجمّع الثقافي خلال الفترة 7 - 15 ديسمبر، ويتزامن بعضها مع فعاليات مهرجان الحصن، الذي يشكل إضافة جديدة إلى الأجندة الثقافية لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر القادم.

وقد شهد المجمّع الثقافي خلال شهر سبتمبر الماضي افتتاح سلسلة من المساحات الثقافية الجديدة، بما في ذلك مسرح يتسع لـ900 مشاهد ومكتبة أبوظبي للأطفال إلى جانب الاستوديوهات الفنية وغيرها من مساحات ورش العمل، بما فيها بيت الخط بقيادة فنان الخط الإماراتي محمد مندي.