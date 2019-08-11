شاهد.. فنانة بلغارية تحوّل الريش إلى لوحات فنية

المصدر: البيان الالكتروني

فنانة بلغارية من مدينة فيليكو تارنوفو تستخدم الريش كقماش ترسم عليه صورا لطيفة ومميزة لحيوانات وشخصيات من الفلكلور المحلي لبلدها.

وتضع الفنانة جاليا ستويانوفا، ألوانها وفرش الرسم ومزهريات فيها الريش على طاولة بغرفة في بيتها استعدادا لرسم لوحاتها الفريدة.

واستلهمت ستويانوفا فكرة استخدام الريش في الرسم بعد اكتشاف أعمال الفنان الإنجليزي إيان ديفي على الإنترنت. وتقول إنها بحثت بعد ذلك عن كيفية إنجاز ذلك وبدأت في إبداع رسوم خاصة بها، بحسب "يورونيوز".

وتوضح ستويانوفا أن أصدقاءها يساعدونها في جمع الريش، الذي يجب معالجته قبل أن يتم استخدامه في الرسم. وهي تعالج الريش بشكل أولي لكي يتسنى للألوان أن تثبت على سطحه، كما تستخدم فرش ألوان برؤوس رقيقة وألوانا مائية لتنفيذ الأشكال التي ترغب في رسمها.

وفي البداية كانت الفنانة تقدم لوحات الريش التي ترسمها كهدايا لأصدقائها، لكن مع مرور الوقت جذبت إبداعاتها اهتماما أكبر وأصبحت بعض لوحاتها مملوكة لأشخاص في دول أخرى.

وتقول ستويانوفا إنها تشعر بالرضا من "خوض التحديات" التي ينطوي عليها إبداع أعمالها الفنية وتحقيق نتائج طيبة.