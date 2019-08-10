رحيل المخرج الفرنسي جان-بيار موكي

المصدر: البيان الالكتروني

توفي أول أمس الخميس المخرج السينمائي الفرنسي جان-بيار موكي، الذي أخرج أكثر من 60 فيلما مع كبار نجوم السينما الفرنسية عن سن تناهز 90 عاما.

وقال صهره جيروم بيرا لوكالة فرانس برس: "توفي جان بيار موكي في منزله بعد ظهر الخميس"، وقد أكد نجله الممثل والمخرج ستانيسلاس نوردي نبأ وفاة والده.

كما أعلنت ستانيسلاس نوردي وابنة السينمائي أوليفيا موكيجيفسكي في بيان موجه لوكالة فرانس برس: 'انتقل جان-بيار موكي ليصور فيلمه المقبل مع بورفيل وميشال سيرو وميشال سيمون وفرنانديل وجان مورو وجان بواريه وفرانيس بلانش وشارل أزنافور وآخرين كثر. وقد توفي السينمائي في سنته الحادية والتسعين في منزله الباريسي محاطا بعائلته والمقربين منه".