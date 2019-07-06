ابنة العداء المغربي السابق سعيد عويطة تطلق أول ألبوماتها الغنائية

المصدر: البيان الالكتروني

احتفلت كزينة عويطة، الفنانة الأمريكية ذات الأصول المغربية، ابنة العداء سعيد عويطة، بألبومها الأخير الذي ضم 10 أغان، وسط حضور كبير من نجوم الغناء والإعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي وممثلي الإذاعات، بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس" الالكترونية المغربية.

وقالت كزينة إنها سعيدة بردود أفعال نجوم الفن والإعلام في أمريكا، تجاه أول ألبوم لها في مشوارها الفني، وهو من إنتاج (Dre Adams وApollo Sound Studio)، خاصة أن الألبوم تطلب منها مجهودا كبيرا وتركيزا في كل تفاصيله، حسب تعبيرها.

وقد اختارت الفنانة الأمريكية ذات الأصول المغربية تصوير أغنيتين من ألبومها طرحتهما دفعة واحدة على قناتها الخاصة باليوتوب، كما تضمن الألبوم أغنية شاركها فيها النجم الأمريكي "تي ويين".

يذكر أن ابنة العداء سعيد عويطة قامت، خلال الفترة الأخيرة، بعدة أنشطة فنية وثقافية؛ كان آخرها مشاركتها ضمن لجنة تحكيم مسابقة غنائية نظمتها إحدى المؤسسات الأمريكية واحتضنتها ولاية تكساس.

جدير بالإشارة أن كزينة عويطة تتابع دراستها بإحدى الجامعات الأمريكية، شعبة القانون التجاري.