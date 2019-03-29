شيرين تلهب حماس جمهورها وتؤكد: صلاح شجعني على الغناء في القرية العالمية

المصدر: دبي: شيرين فاروق

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تلقيها اتصال من محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي، يشجعها فيه على إقامة حفلها في القرية العالمية.

وقد وصلت شيرين، إلى حفلها الغنائي في القرية العالمية، متأخرة أكثر من 40 دقيقة، ما جعلها تلغى اللقاءات الإعلامية قبل الحفل وتدخل مباشرة إلى المسرح.

وشهد الحفل حضوراً كثيفاً من الجمهور، الذي قدر بالآلاف من مختلف الجنسيات، حيث غنت شيرين عدداً من أغانيها المشهورة،منها "أنا في الغرام" و"مش مبيناله" و"كدا يا قلبيط و"حبيبي نساي" و"يدلعني قدام الناس" و"كلي ملكك" و"ايه يعني غرامك" و"دعني" و"مشربتش من نيلها" في جو مليء بالبهجة أسعد الجمهور.

وتفاعلت شيرين مع الجمهور واستجابت إلى طلباتهم بأداء الأغاني المحببة لديهم.

وتقدمت الفنانة المصرية بالشكر إلى القرية العالمية لتنظيمها الحفل والحضور الكثيف للجمهور.

جدير بالذكر أن زوجها الفنان حسام حبيب رافقها حتى باب المسرح في القرية العالمية.