بيع "بندقية" الفرنسي كلود مونيه بـ 32 مليون يورو

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت دار سوثبي للمزادات في لندن عن بيع لوحة للفنان الفرنسي، كلود مونيه، مقابل 32 مليون يورو.

وقال المسؤولون عن دار المزادات: "هذا أعلى سعر تباع مقابله لوحة قصر دوجي التي جسد فيها مونيه أحد أهم معالم البندقية. آخر مرة بيعت فيها هذه اللوحة بملايين الدولارات كانت العام 2015".

وشمل المزاد، الذي عرضت فيه هذه اللوحة، العديد من الأعمال الفنية المهمة الأخرى، كلوحة للفنان، فاسيلي كاندينسكي، التي بيعت مقابل 7.1 مليون يورو، ولوحة "نجمة الصباح" لرينيه ماغريت، التي بيعت هي الأخرى مقابل 6.17 مليون يورو، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".