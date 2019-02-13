بالفيديو.. الروبوت "آي دا" تقيم معرضاً لرسومها في جامعة أكسفورد

المصدر: البيان الالكتروني

من حمى إنتاج الروبوتات لاستثمارهم بأداء وظائف تتعلق بالخدمات والانتاج في مجالات كثيرة إلى البدء بالتساؤل إن كان يمكن للروبوتات أن تبدع؟

هل يمكن أن يصبح الإنسان الآلي فناناً؟

مالك معرض فني بريطاني يأمل أن يتحقق ذلك مع آي دا، الذي يقول صانعوها إنهم سيكونون قادرين على إعطائها القدرة على جذب الناس للنظر إلى قلم رصاص في يدها.

ويقوم إيدي ميلر بالإشراف على المراحل النهائية من تصميم آي دا من قبل المهندسين في شركة كورنوول للفنون الهندسية، وفق ما ذكرت "يورونيوز"

الروبوت، الذي أطلق عليه اسم "آي دا" تيمناً بعالمة الرياضيات البريطانية والرائدة في مجال الكمبيوتر آدا لوفلايس، يراها ميلر بأنها أول "فنانة روبوت واقعية للغاية" في العالم، ويطمح ألا يختلف أداؤها عن أداء نظرائها البشر.

وقال ميلر: "ستقوم آي دا بالرسم ونأمل أن نصمم تكنولوجيا خاصة لتساعدها على الرسم، ولكن أيضًا كفنانة أداء، ستتمكن من التفاعل مع الجمهور وتلقي رسائلهم فعليًا وطرح هذه الأسئلة عن التكنولوجيا اليوم".

ورأسها الروبوتي العظمي قد يكون غير مجسّم على طاولة العمل، ولكن تحركاتها حية جداً.

وستقوم الكاميرات في مقل عينيها بتمييز الملامح البشرية، وستكون قادرة على النظر في عيني محدثها مباشرة وتتبعه في الغرفة، ستقوم بفتح وإغلاق فمها كما تفعل أنت، اقترب كثيراً وستتراجع، سترمش بعينها كما لو كانت في حالة صدمة.

ويستخدم صناع آي دا تقنية "Mesmer"، وهي تقنية تقرب الروبوت من شكل الإنسان الحقيقي، لصناعة ملامح وجهها، وبمجرد الانتهاء، سيكون لآي دا مظهر عرقي مختلط مع شعر طويل داكن وبشرة من السيليكون وأسنان ولثة مطبوعين بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وستفتتح آي دا معرضها الأول "مستقبل غير مضمون" في مايو في جامعة أكسفورد، وستعرض رسومها في لندن في نوفمبر.