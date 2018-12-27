بالفيديو.. التقنية الحديثة تبث الروح في لوحات فان جوخ

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح فنسنت فان جوخ أحدث فنان يتم إنشاء معرض له وفق آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة، حيث تعرض أعمال الفنان الهولندي الشهير في بورصة بروكسل بشكل تفاعلي.

ونقلت (DW) الألمانية عن ماريو لاكامبو، منتج العرض الفني، قوله: الإعلام الرقمي في حد ذاته فن، لأننا لا نأخذ اللوحات ونعرضها كصورة، بل كل مانفعله هو اكتشاف لوحة. نقوم بتحريك اللوحات، وبعرض الأعمال الفنية في السياق نفسه الذي قام برسمها فيه.

يشمل العرض تقنية الوسائط المتعددة بزاوية 360 درجة وتقنية العرض ثلاثي الأبعاد ورسوماً متحركة ومقاطع فيديو ومؤثرات صوتية.

وبذلك تدخل أعمال الفنان العالمي القرن الحادي والعشرين وبشكل يجذب قطاعاً جديداً من الجمهور.

بالفيديو.. التقنية الحديثة تبث الروح في لوحات فان جوخhttps://t.co/TOwQVmqerx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9C3LvAyIFE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨