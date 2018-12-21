بالفيديو.. معروضات متحف طوكيو للفن الرقمي

المصدر: البيان الالكتروني

افتتح مؤخرا أغرب متحف في العالم بالعاصمة اليابانية طوكيو، تحت اسم "متحف الفن الرقمي".

يتكون المتحف من العديد من التقنيين الذين تتراوح تخصصاتهم بين مصممين، وعلماء كمبيوتر، ومهندسين، ومبرمجين، يأملون لتغيير مجرى المتاحف التي اعتدنا عليها، لتغطيه الأعمال الرقمية كلياً، من الأرض إلى السقف والجدران، بشكل ساحر.

والمتحف حسب (nippon_ar) نتاج تعاون شركة "تيملاب" مع شركة التطوير "مورى بيلدينغ" ، وتبلغ مساحته 107 ألف قدم مربعة.

ويوفر المتحف الموجود بالعاصمة اليابانية طوكيو، مغامرة فنية لا مثيل لها؛ حيث تمزج الأعمال الفنية بالتكنولوجيا الرقمية.