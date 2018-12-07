إطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت السلطات الفرنسية سراح المغني المغربي سعد لمجرد المتّهم بقضية اغتصاب مع إبقائه تحت المراقبة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي يوم الخميس 6 ديسمبر 2018.

وأصدرت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس جنوب شرق فرنسا قرارا بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمغني المستمرّة منذ الثامن عشر من سبتمبر 2018.

وهو ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية وملزم بدفع كفالة بقيمة 75 ألف يورو، بحسب مونت كارلو الدولية.

وأصدر القضاء الفرنسي في حق المغني البالغ 33 عاما اتهاما أول بالاغتصاب في أكتوبر 2016، ثم أطلق سراحه في أبريل 2017، ووضع في يده سوار إلكتروني لمراقبة حركته.

وفي الشهر نفسه، وجّهت إليه تهمة الاغتصاب من شابة فرنسية من أصل مغربي، وفي 26 أغسطس 2018 ادعت عليه شابة بأنه اعتدى عليها اغتصبها، فأوقف على ذمة التحقيق.

وسعد لمجرد مغن مغربي ذائع الصيت وقد شوهدت أغنياته المصورة أكثر من مليار مرة.