شاهد.. بيع أغلى لوحة لفنان على قيد الحياة بـ 90.3 مليون دولار

المصدر: البيان الالكتروني

بيعت لوحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني بمبلغ 90.3 مليون دولار في مزاد نظمته دار "كريستيز" الخميس، لتكون بذلك أغلى لوحة لفنان على قيد الحياة.

وبدأ المزاد بسعر 18 مليون دولار ثم قفز إلى 50 مليونا في أقل من 30 ثانية، قبل ان تستقر المداولات على السعر النهائي.

وذكر فرانس برس ان لاشيء من هذا المبلغ سيذهب إلى الفنان راسم لوحة "بول ويذ تو فينغرز"، فهو تخلى عنها وباعها العام 1982 بـ 20 ألف دولار فقط.