بالفيديو.. بيع لوحة بريشة الذكاء الاصطناعي بـ 432.5 ألف دولار

المصدر: البيان الالكتروني

باعت دار كريستيز لوحة رسمت بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي بثمن 432,500 في مزاد بمدينة نيويورك الأميركية.

اللوحة (بورتريه اوف إدموند دو بيلامي) تصور ملامح غير واضحة إلى حد ما لرجل ممتلئ يرتدي معطفا داكن اللون وقميصا بياقة بيضاء. وتحمل في جانبها السفلي توقيعا لراسمها هو عبارة عن خوارزمية رياضية.

وبحسب "يورونيوز"، كانت التقديرات الأولية تشير إلى أنها ستباع بسعر يتراوح ما بين سبعة آلاف وعشرة آلاف دولار أميركي.

وقال جوتييه فيرنييه، أحد مؤسسي شركة (أوبفيوس) الفرنسية مطورة التقنية التي رسمت بها هذه اللوحة، إنهم قرروا بهذه السلسلة من اللوحات أن يدمجوا عالم الفن التقليدي بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال إنهم طرحوا التساؤل ما إذا كان يمكن لآلة أن تكون مبدعة. مضيفا أنهم يهدفون بذلك لأن يدرك أغلب الناس ما يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تقوم به.

وتأتي اللوحة من بين عدة أعمال فنية أخرى أنتجت أيضا بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي ضمن شجرة لعائلة واحدة تصورية من أفرادها (بارون دو بيلامي) الذي يرتدي زيا عسكريا، و(مدام دو بيلامي) وهي سيدة نبيلة ترتدي أثوابا حريرية زهرية اللون.