شاهد.. فنان أردني يبدع بنفايات مرسّكَلة!

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، كرس الفنان الأردني غسان عياصرة وقته لجمع بذور الزيتون والتمر والأوراق وأكياس رقائق البطاطس من شوارع العاصمة الأردنية عمان.

غسان عياصرة استخدم هذه المواد المعاد تدويرها في ابداع أعمال فنية تعكس تاريخ وثقافة الأردن، بهدف توعية الناس بالحفاظ على البيئة.

واحد من هياكله الإبداعية هو هيكل للمسجد الحرام بمكة، والذي استخدم في انشائه الآلاف من أكياس رقائق البطاطس.

كما أنشأ هيكل قبة الصخرة، الذي استخدم فيه ما يقارب نصف مليون نواة زيتون وتمر، وكذلك فسيفساء زجاجية ملونة.

يذكر أن أعمال غسان عياصرة الكاملة تعرض الآن بمكتبة عمّان الوطنية.